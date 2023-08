Požárů fotovoltaik přibývá, podle komory za to mohou neodborné instalace

S tím však podle komory přibývá také elektráren, které vznikají bez odborných znalostí zhotovitele a zpracovatele dokumentace. ČKAIT proto v této souvislosti apelovala na stavebníky, aby nepodceňovali projektovou přípravu a zapojení autorizovaných osob do přípravy, realizace i provozu solárních systémů.

„Určitě nedoporučujeme jít cestou montáže podle internetu a nakoupit nejlevnější výrobky s cílem co nejvíce ušetřit. Nesprávný návrh řešení, nevhodné materiály nebo neodborná instalace významně zvyšují riziko požáru. A to se může prodražit: ohroženy mohou být nejen celé nemovitosti, ale i lidské zdraví a životy. A to nejen majitele nemovitosti, ale i sousedů nebo zasahujících hasičů, neboť požárem zasažený fotovoltaický systém může být pod napětím vyšším než relativně bezpečných 120 voltů,“ uvedl předseda ČKAIT Robert Špalek.