Pošta stáhla návrh na nákup distributora tisku PNS

Úřad v prvostupňovém rozhodnutí konstatoval, že spojení by vedlo k vytvoření podniku s dominantním postavením, což by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže na relevantních trzích doručování zásilek obyčejného psaní, doručování zásilek adresného direct mailu, doručování zásilek neadresného direct mailu, distribuce předplatného a doručování tiskových zásilek.

ÚOHS začal spojení posuzovat v říjnu roku 2021. Zákaz spojení dvou firem bylo z jeho strany extrémním opatřením, které používá pouze ve výjimečných případech, u nichž by hrozilo podstatné narušení hospodářské soutěže.

Letos v březnu plán koupit PNS neschválila ani dozorčí rada České pošty. Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) počátkem února oznámil, že stát letos zahájí rozsáhlou transformaci České pošty. Do dvou let by se měla rozdělit na státní podnik provozující pobočky, které poskytují základní poštovní a finanční služby, a komerční akciovou společnost nabízející balíkové a logistické služby. Proces má být hotový v roce 2025 a vyjde na víc než osm miliard Kč.