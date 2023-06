Polsko prodlouží nulovou DPH u některých základních potravin do konce roku

„Prodlužujeme nulovou sazbu DPH u potravin do konce roku 2023,“ napsal v pondělí premiér. „Tam, kde je to možné, snižujeme daně, aby polské rodiny platily co nejméně,“ dodal.

Podle v dubnu zveřejněných výsledků průzkumu, který pro Asociaci malých a středních podniků ČR (AMSP) provedla agentura Ipsos, jezdí zhruba čtvrtina Čechů pravidelně na nákupy do zahraničí, a to i několikrát týdně. Dalších 22 procent tam nakupuje nahodile, maximálně dvakrát do roka. Nejčastěji lidé směřují do Polska, druhé nejoblíbenější je v tomto ohledu Německo.