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Nezaměstnaní starší 52 let tak budou mít první měsíce podporu ve výši osmdesáti procent své předchozí čisté mzdy. U ostatních budou na úrovni 65 procent. „Pro lidi ve vyšším věku je obtížnější najít si nové zaměstnání, proto u nich zachováme současné sazby,“ řekl Juchelka.
U lidí bez předchozích doložitelných příjmů, například rodičů po rodičovské, dlouhodobě nemocných nebo pečujících o těžce nemocné či přestárlé rodinné příslušníky, výše podpory v prvních měsících vzroste oproti současnému stavu ze 40 procent celostátní průměrné mzdy na 45 procent.
Výše podpory při rekvalifikaci bude ve výši osmdesáti procent předchozích čistých příjmů nezaměstnaného. Důvodem je to, aby si mohli poté snáze najít práci.
Pozměňovací návrh k novele
Úprava má být podle Juchelky předložena formou pozměňovacího návrhu k projednávané novele zákoníku práce. Tuto podobu už v úterý načetli jeho spolustraníci z řad poslanců. „Předpokládaná účinnost je od ledna příštího roku,“ zakončil ministr. To se ale zřejmě ke stavu projednávání ve Sněmovně nestihne.
Juchelka původně plánoval, že se podpory osekají. Důvodem jsou náklady na dávku, které po jejím zvýšení od letošního ledna vzrostly. Ušetří se tím podle něj více než čtyři miliardy korun. „Když jsme hledali úspory napříč vládou, tato mi přišla efektivní,“ řekl.
Proti tomu původně protestovalo koaliční hnutí SPD. „Od počátku jsme nesouhlasili se snížením podpory na úroveň roku 2025. Byli bychom velmi rádi, kdyby zůstala na současné úrovni,“ řekla za něj poslankyně Lucie Šafránková.
Současný návrh je kompromisem po vzájemném jednání SPD s hnutím ANO. Podle Šafránkové se nejedná o prohru s SPD.