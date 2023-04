Po Polsku zakázalo dovoz ukrajinského obilí také Maďarsko

Další pokračování dovozu ukrajinského obilí by podle ministra způsobilo maďarskému zemědělství tak vážné škody, že bylo nutné přijmout mimořádná opatření. Ukrajinské zemědělství vzhledem k extrémně nízkým výrobním nákladům a možnosti bezcelního obchodu s EU začalo na evropský trh vyvážet obilí a olejnatá semena, velké množství drůbeže, vajec a medu, což mařilo odbytové možnosti maďarských a dalších středoevropských rolníků, argumentoval Nagy.

Zdůraznil, že omezení dovozu do Maďarska je dočasné a potrvá do 30. června, což by mělo EU poskytnout dost času, aby přehodnotila bezcelní obchod s Ukrajinou. Zemědělci očekávají od Unie spravedlivé tržní podmínky pro evropské zemědělství, prohlásil Nagy.