Plyn zlevňuje, lidé ročně ušetří tisíce

Společnost innogy přímo nový ceník plynu nevyhlásila, ale cenu bude do konce roku snižovat na základě veřejného příslibu. Mluvčí společnosti Martin Chalupský Právu řekl, že při vyhlášení nového ceníku by ceny lidem klesly až od března, a proto firma nové ceny příslibem zohlední zpětně již od počátku února.

Dodavatelé upozorňují, že lidé si nemusí pro získání výhodnějších cen nic měnit, a to ani výši záloh. Například innogy bude rozesílat nové nižší rozpisy záloh ve druhé polovině února.

Lidé, kteří plynem vaří a ohřívají vodu a ročně spotřebují 1800 kubíků, v porovnání s cenou na úrovni stropu zaplatí s programem na dobu neurčitou E.ON Plyn VŽDY I. ročně celkem kolem 60 tisíc Kč. Pokud by platili cenu se stropem, bylo by to za rok při stejné spotřebě přes 66 tisíc. Roční úspora tak činí 6000 korun.