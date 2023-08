Plyn v Evropě kvůli obavám o dodávky silně zdražuje

„Trh výrazně ovlivnily zprávy o tom, že pracovníci Chevron Corporation a Woodside Energy v Austrálii plánují masivní stávky. Ty by tak mohly ohrozit plynulost exportu LNG do zahraničí,“ sdělil Lajsek. „LNG je klíčovým zdrojem pro Evropu po vypadnutí dodávek z Ruska. Kvůli neobvykle chladnému počasí se také mohou protáhnout údržby zařízení v Norsku, což je další klíčový zdroj zemního plynu pro Evropu,“ dodal.

Loni v srpnu se velkoobchodní cena plynu pro evropský trh kvůli omezování dodávek z Ruska vyšplhala až do blízkosti 350 eur za MWh, zatímco před rokem 2021 se pohybovala výrazně pod 20 eury za MWh. Od konce loňského roku má cena sestupný trend, který nicméně provázejí občasné vzestupy, někdy i velmi výrazné.

Výhled na zimní měsíce je podle Lajska stále relativně příznivý. „Ceny zemního plynu na trhu by měly být v případě mírné zimy výrazně pod úrovní z minulého roku. Plynu by měl být na trhu dostatek,“ uvedl analytik. Dodal, že vysoká úroveň zásob by měla zabránit výraznějším cenovým skokům.