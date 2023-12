Platy neporostou, úřady redukují místa

Platy policistů a hasičů nakonec zůstanou příští rok stejné jako letos, provozní úspory se budou v jejich resortu hledat jinde. Pohoršit by si neměli ani učitelé, kterým by měl stát jako jediným platy zvednout.

To stejně jako MŽP plánuje, že tímto způsobem může najít peníze pro to, aby úředníkům mohlo aspoň trochu přidat. „Zeštíhlování je cestou, jak mít možnost dobře odměnit kvalitní zaměstnance, aniž by se to dotklo vykonávaných činností,“ potvrdil Augusta.