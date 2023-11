Peskov reaguje na Síkelu: Bez Ruska bude Evropa bankrotovat

„Hypoteticky se Evropa může obejít bez Ruska, ale tehdy bude muset stejné zboží, ať zdroje energie, anebo ještě něco jiného, kupovat jinde, ale za přemrštěné ceny. Pak se ukáže, že evropský průmysl, konkrétní výrobci, jsou před bankrotem, a bude to mít velice vážné následky,“ řekl Peskov.

„Proto se naše výrobky těší oblibě stejně jako dříve a nakupují je, a to i v evropských zemích,“ dodal mluvčí Vladimira Putina.

Český ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela v pondělí uvedl, že věří, že ČR získá výjimku na dovoz ruské oceli. O prodloužení výjimky na dovoz ruské oceli do roku 2028 usiluje ostravská hutní společnost Vítkovice Steel. Prodloužení výjimky se řeší v rámci jednání o dvanáctém balíčku sankcí proti Rusku, který nedávno představila Evropská komise.

Sankční balík musí ještě schválit členské státy EU, což může být komplikované kvůli výhradám ze strany Maďarska či Slovenska. Hovoří se nicméně o tom, že by měl být schválený do Vánoc.

Česká republika, konkrétně společnost Vítkovice Steel, naopak v rámci dojednávaných opatření žádá o prodloužení výjimky na dovoz ruské oceli do roku 2028. Dosavadní výjimka by měla platit jen do příštího roku. O výjimku kromě Česka usilují také Belgie a Itálie.