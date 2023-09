Paliva v týdnu dál zdražila, jsou na mnohaměsíčních maximech

Důvodem je podle Tylečka omezená nabídka ropy na trhu v době, kdy Saúdská Arábie a Rusko prodloužily své těžební kvóty do konce roku. Očekává proto další zdražování paliv. „Díky poklesu marží rafinérií a stagnaci velkoobchodních cen paliv by však zdražování nemuselo být tak prudké, jak by se dalo očekávat pouze při pohledu na vzestup cen ropy. Nárůst ceny očekávám do 20 haléřů na litr, přičemž ceny nafty by se měly zvýšit o něco více než ceny benzinu,“ řekl Tyleček.