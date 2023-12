Ostrava po 18 letech zvedla poplatek za odpad

„Obecně závazná vyhláška o odpadech totiž byla schválena již před dvěma roky. Navýšení ale bude platit až od 1. ledna 2024, což znamená, že jdeme ze 498 korun na 720. Nicméně některé skupiny mají úlevy. Jedná se o děti do šesti let a seniory ve věku 65 let a výše. Tito budou dále platit 498 korun,“ vysvětlila náměstkyně ostravského primátora Lucie Baránková Vilamová (ANO).