Ohrožené sociální služby se vzepřely škrtům Stanjury

Varují, že to může péči o lidi v nouzi zlikvidovat a v důsledku to poškodí státní rozpočet, jestliže roli neziskovek pak bude nucen suplovat stát.

„Nesouhlasíme s tak podstatným zvýšením vlastního spolufinancování. V některých případech by mohlo být pro nevládní neziskové organizace i likvidačního charakteru,“ ohradilo se ministerstvo zdravotnictví.

Nově by měly z vlastního přispět pět nebo deset procent podle rozvinutosti lokalit, v nichž působí. V Praze mají hradit dokonce polovinu peněz. Taková pravidla by podle organizace Naděje, jež se stará o lidi bez domova, v mnoha případech znamenala konec.

„Jakýkoliv takzvaně měkký projekt, kde by byla spoluúčast, by pro nás byl naprosto nerealizovatelný,“ řekl Právu hlavní metodik Naděje Jakub Dutka.

„My na to zkrátka peníze nemáme. Většina našich prostředků je účelově vázaná,“ dodal Dutka z Naděje.

Podle Ivy Kuchyňkové z Charity ČR navrhovaná změna ohrozí služby pro rodiny či dluhové poradenství. „Lidé nebudou moci sami na projekty, které jsou pro ně určeny, přispívat. Přitom do chudoby se propadá i část střední třídy,“ poukázala Kuchyňková.

„Když pak budete mít zadluženého člověka a někdo, kdo právu rozumí, mu neporadí, tak to pro něj může být likvidační. A podobně, když se bude chtít rozvádět týraná maminka, která nemá na dobrého advokáta a nemá kam jít, tak může i s dítětem skončit na ulici,“ varovala.

„Jsme proti jakémukoliv financování, než s jakým obce počítaly. Většinou jdete do projektů s tím, že víte, jakou dostanete podporu, kolik vás to bude stát. Tady by se ale najednou změnily podmínky v průběhu daného období,“ prohlásila předsedkyně Sdružení místních samospráv ČR Eliška Olšáková. Podobně se vyhranil Svaz měst a obcí ČR.