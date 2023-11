Obce v Pardubickém kraji se větrníkům nebrání, přinesou jim peníze

Investoři většinou nabízejí obcím příspěvky do rozpočtu a lidem levnější elektřinu.

Například obci Krouna na Chrudimsku, kde žije na 1112 obyvatel, slibuje firma ročně poslat obci 1,95 milionu. Další benefit by měli pocítit přímo občané. Ročně by na elektřině ušetřili přes 11 tisíc korun. Nabídka je na dvacet let. Místní v referendu se stavbou souhlasili.