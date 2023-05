Nezaměstnanost v EU v březnu zůstala na šesti procentech, nejnižší je v Česku

Nezaměstnanost mezi mladými, což znamená do 25 let věku, v EU i v eurozóně letos v březnu činila 14,3 procenta. Zatímco v EU byla v únoru na 14,5 procenta, v eurozóně to bylo 14,4 procenta. Bez práce bylo v EU celkem 2,76 milionu mladých, z toho v zemích platících eurem 2,26 milionu.