Nejvíce rostly mzdy letovým dispečerům

Vyplývá to z údajů v Informačním systému průměrných výdělků ministerstva práce a sociálních věcí. Nejvyšší mzdový nárůst měli loni řídící letového provozu, kteří dozorují přelety, přistání a odlety letadel v České republice. Jejich mzdy dosáhly v průměru 194 230 korun, zatímco v roce 2021 činily průměrných 108 113 Kč. To je meziroční nárůst o 79,62 procenta.

„Jednak měli na právní služby nízké výdělky. Navíc teď přicházejí na trh populačně slabé ročníky, takže se advokátní kanceláře snaží je udržet, aby jim neutekly do podnikového práva, kde jsou výrazně vyšší mzdy,“ konstatoval Tomáš Dombrovský ze společnosti LMC, která provozuje portály Jobs.cz a Práce.cz. O 23,4 procenta se zvedly průměrné mzdy i letuškám a palubním stevardům, a to ze 34 447 na 42 509 Kč.

Byli ovšem i tací, jejichž průměrné výdělky se oproti předloňsku výrazně propadly. A to nejen v reálných, ale i nominálních hodnotách. V soukromém sektoru to bylo nejvíce u zdravotnických záchranářů, a to ze 61 344 na 53 349 Kč. To je o 13,3 procenta.