Návrh zákona o hromadných žalobách má množství nedostatků, varuje Hospodářská komora

Návrh zákona v aktuálním znění předpokládá, že žalobcem může být pouze nezisková organizace, která se aktivně zabývá ochranou spotřebitele. Důvodem je to, aby byla zajištěna skutečně kýžená ochrana spotřebitele. Pokud by totiž do hromadných žalob mohly vstupovat soukromé subjekty, mohl by se z hromadných žalob stát nástroj účelového konkurenčního boje firem skrze soudy.