Změna taktiky. Slepice utrácejí v kontejnerech, usmrcení v hale bylo složité

Informaci potvrdil ve čtvrtek dopoledne zástupce ředitele Státní veterinární správy (SVS) Plzeňského kraje Richard Bílý. „Zalepit a utěsnit halu bylo pro hasiče dost náročné, venku je přes dvě stě průduch, uvnitř další prostupky. K tomu je potřeba hodně lidí, proto jsme změnili taktiku. Jednak vynášíme už usmrcená zvířata, jednak dáváme ta živá (z jiné části haly pozn. red.) do přepravních kontejnerů, kde je usmrtíme plynem,“ popsal Bílý.

Kvůli logisticky i personálně složité akci na místě zasahuje už více než 100 lidí. Hasiči zatím z první části haly, kde se nákaza objevila, vynosili 45 tun usmrcené drůbeže. Kamiony pak odjíždějí do kafilérie v Biřkově na Klatovsku. Ve třípatrovém objektu bude podle odhadů až 1300 tun slepic.

Likviduje se také více než šest milionů vajec ze všech tří hal, která slepice dosud snesly. Kamiony je odvážejí do kafilérie na Pardubicko. Kusy stažené ze skladů zase skončily ve spalovně.

Jednatel firmy Česká drůbež Zdeněk Pašek, jež nosnice v Brodu nad Tichou chová, ve středu uvedl, že je ze situace zdrcený: „Je to pro nás obrovské neštěstí, se kterým se musíme vypořádat. Nevíme, kde ohnisko vzniklo. Musíme počkat na vyjádření epidemiologa. Jsme nová farma, dost nás to, co se stalo, zaskočilo,“ okomentoval Pašek. Podle něj škody mohou dosáhnout desítek, možná i stovek milionů korun.