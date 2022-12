Nákup za polovic. Zlevněnkám rostou tržby

Zboží po uvedené době minimální trvanlivosti se může prodávat. Mělo by být jasně označené. Hlavně se jedná o suché potraviny, například těstoviny. Nic se neděje, pokud jsou „prošlé“ tři měsíce, půl roku. Výrobci mají velké rezervy. Hodně také samozřejmě záleží na způsobu skladování. Uplynutí doby doporučené spotřeby znamená, že výrobce už pak negarantuje stoprocentní vlastnosti výrobku, třeba vůni u půl roku prošlé kávy.

Mně se líbí sleva deset procent nebo ještě lépe čtvrtina z původní ceny. S jakou slevou nakupujete vy a jak velká sleva se pak promítne u spotřebitele, když zboží jde ještě od vás do samoobsluhy nebo e-shopu, tzv. zlevněnek?

Zatímco vy coby spotřebitel nakoupíte v běžném řetězci se slevou 15 až 25 % z ceny v řádu jednotek kusů a jedná se o zboží s delším datem minimální spotřeby, my nakupujeme ve větších objemech zboží s krátkou nebo prošlou minimální trvanlivostí.

A to je velký rozdíl. Jsou to opravdu rychlé výprodeje skladů a přebíráme tím na sebe i další spojené náklady a rizika včetně investice nemalých finančních prostředků.

Výkupová cena tedy musí být adekvátní, tak aby se zboží ke koncovému spotřebiteli dostalo co nejrychleji za atraktivní cenu, třeba i za polovinu nebo méně.

Jaké to jsou obchody?

Z e-shopů je to pak třeba Klaudashop.cz nebo Levnoshop.cz.

Obchody specializované pouze na výprodejové zboží uvádějí, že tržby vzrostly až o 20 procent. Hlavně v posledních týdnech. Je to spolu s farmacií, zdravotnickými potřebami a drogerií další maloobchodní segment, kde jsou obraty vyšší. Jinak obchodům obraty klesají.

Nutno však dodat, že i zde je průměrná útrata na zákazníka nižší než dříve a spotřeba se do velké míry rozdělila na zboží zbytné a nezbytné.

Ve velkoobchodu je znát, že i větší obchodníci mají potřebu rychle vyprazdňovat sklady a vyrovnávat si tak cash flow nebo optimalizovat sklad. Dnes s námi spolupracují firmy, které by to před rokem dvěma nepotřebovaly.

Paradoxní je, že do zlevněnkové sítě se dostává zároveň i lepší zboží, protože například o prémiové čokolády za běžné ceny už takový zájem není. Ze zahraničí se sem v těchto slevách vozí značkové cukrovinky, sýry, drogerie, které patří ve své základní ceně do dražší kategorie, ale jejich prodej za běžnou cenu vázne, a tak se více dostávají do zlevněnek.