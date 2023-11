Náklady na oddlužení lidem vzrostou, navrhuje ministerstvo

Současná náhrada činí 750 korun měsíčně, tedy 45 000 korun za pět let. Při změně na tři roky by odměna měla teoreticky činit 27 tisíc korun. Ministerstvo však částku nechalo na 45 000.

„Insolvenční správci měli 45 tisíc korun za pětiletí, nyní to budou mít za tři roky. A to přesto, že budou mít o dva roky méně práce,“ ohradil se proti návrhu Radek Hábl z Institutu prevence a řešení předlužení.

Podle ministerstva je to ale odůvodněné, protože správci budou mít nové povinnosti. „Například povinnost provést v úvodní fázi řízení detailní zhodnocení příjmového potenciálu dlužníka, a to s cílem zvýšit výtěžnost oddlužení,“ poukázal resort.

„V podstatě vychází, že 33 tisíc korun by měl člověk z tohoto příkladu uhradit do jednoho roku, jinak se vrátí znovu do exekuce. Tam je obrovská pravděpodobnost, že to ti lidé nedoplatí. Třeba na to nebudou mít,“ upozornil Hábl.