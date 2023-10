Na přezutí auta se čeká i měsíc

Jak ovšem praví zákon, řidiči mají povinnost použít zimní pneumatiky v období od 1. listopadu do 31. března, pokud jsou na silnici souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza, anebo lze vzhledem k povětrnostním podmínkám předpokládat, že se sníh, led či námraza mohou vyskytnout.

DOT kód na boku pneumatiky ukazuje kdy byla vyrobena. Jedná se o čtyři čísla v pravé části snímku. Tato pneumatika je z 28. týdne roku 2017. Co se stáří týče, ještě je na doporučené horní hranici použití.

Obecně jsou ceny za přezutí podobné jako loni, ale ceníky jednotlivých pneuservisů se značně odlišují. Nejde jen o to, zda jde o velké město nebo vesnici, ale i o rozsah služeb.

Pokud motorista nemá druhou sadu disků a gumy se přezouvají na stávající disky, tak u menších velikostí musí obvykle počítat s cenou od osmi set do tisíce korun za jedno kolo. Větší velikosti stojí od 1300 korun.

Výhodnější ceny nabízejí pneuservisy pro ty, kdo si u nich koupí nové pneu. Samotné přehození kol, tedy pokud jsou zimní pneu na druhé sadě disků, vyjde podle velikosti od více než 400 do 700 korun za kolo.

Disky by měli v pneuservisu vždy umýt. Technik má zkontrolovat, v jaké jsou kondici ventilky, a případně je vyměnit. Právě vyvážení disků a výměna ventilků je to, co si šoféři neudělají, pokud si jen sady kol přehazují sami.