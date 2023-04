Goodyear nemusí českému vynálezci vyplatit 1,4 miliardy, rozhodl soud

Vyplývá to ze zprávy agentury Reuters, na kterou upozornily Hospodářské noviny .

Společnost Coda zažalovala firmu Goodyear v roce 2015. Tvrdí, že Hrabal se v lednu a červnu 2009 setkal se zaměstnanci Goodyearu ohledně možnosti spolupráce a zavedení jeho nápadů do výroby. Americký výrobce pneumatik podepsal smlouvu o mlčenlivosti, podle níž mohl využít poznatky svých zaměstnanců pouze v případě, že by uzavřel partnerství s českou společností. To se ale nikdy neuskutečnilo.