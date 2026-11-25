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V roce 2027 očekává podle průzkumu zvýšení mezd o méně než čtyři procenta 36,7 procenta respondentů, dalších 27,8 procenta počítá s růstem o čtyři až osm procent. Růst nad osm procent připouštějí čtyři procenta firem. Zachování současné úrovně mezd očekává 29,5 procenta respondentů a jejich pokles dvě procenta.
„Růst mezd je příznivou zprávou pro zaměstnance a může dále podpořit spotřebu domácností, která je důležitým motorem české ekonomiky. Pokud ale mzdy rostou rychleji než produktivita práce, zvyšuje to firmám náklady na práci, což může zhoršit jejich nákladovou konkurenceschopnost, vytvářet tlak na inflaci a omezovat prostor pro investice do rozvoje,“ uvedl prezident komory Zdeněk Zajíček.
Další výsledky Komorového barometru podle něj potvrzují, že vysoké náklady na pracovní sílu patří mezi nejvýznamnější problémy podnikatelů. Za jednu z hlavních překážek rozvoje je označilo 55,5 procenta firem, což z této položky činí druhou nejčastěji uváděnou bariéru hned po vysoké regulatorní a administrativní zátěži. Zajíček proto považuje za klíčové vytvářet podmínky pro růst produktivity práce, zlepšit dostupnost kvalifikovaných zaměstnanců a nezvyšovat náklady na podnikání dalšími povinnostmi.
Další zaměstnance většina hledat neplánuje
Zvyšování mezd nejčastěji plánují velké firmy, a to téměř 94 procent. Mezi středními podniky má v úmyslu zvýšit mzdy 81 procent a mezi malými 76 procent. Ze sledovaných odvětví očekávají růst mezd nejčastěji firmy ve zpracovatelském průmyslu a ve stavebnictví.
Firmy zároveň zůstávají zdrženlivé při rozšiřování personálních kapacit. V prvním pololetí 2026 počet zaměstnanců snížilo 17,6 procenta respondentů, zatímco 16,2 procenta jej zvýšilo. Ve výhledu na druhé pololetí jich počítalo 72,8 procenta se zachováním počtu zaměstnanců, 15 procent s jeho zvýšením a 12,1 procenta se snížením.
„Výsledky naznačují stabilizaci personálních kapacit při opatrném rozšiřování stavů. Nízký podíl firem, které plánují nabírat, nutně nemusí znamenat slabou poptávku po pracovní síle, ale může odrážet problémy s obsazením pracovních pozic. Přetrvává zejména nesoulad mezi nabízenou a poptávanou kvalifikací uchazečů. K opatrnosti může firmy vést také nejistý vývoj světové ekonomiky,“ upozornil analytik Hospodářské komory Roman Renda.