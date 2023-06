Modernizace po česku: Vlaky mezi Prahou a Brnem pojedou po rekonstrukci trati o deset minut déle

Jak ukazuje nový jízdní řád Správy železnic (SŽ) s platností od 1. července, jízdní doba se prodlouží Českým dráhám (ČD) i RegioJetu. V případě RegioJetu se cesta z Prahy do Brna na hlavní nádraží prodlouží o osm minut: zatímco v roce 2021 vlak jezdil 2 hodiny a 26 minut, nyní to budou 2 hodiny a 34 minut. V opačném směru bude cesta oproti roku 2021 delší dokonce o 11 minut.

Naproti tomu jízdní doba vlaků ČD mířících z Prahy bude stejně dlouhá jako dosud (2 hodiny a 35 minut). Railjety a Metropolitany z Brna do Prahy zrychlí o minutu na 2 hodiny a 33 minut. „Ještě v roce 2019, před modernizací, však jezdily za 2 hodiny a 30 minut,“ podotkl server Zdopravy.cz.

Jízdního paradoxu i přes nákladnou rekonstrukci tratě si povšiml i bývalý ministr financí Miroslav Kalousek. Ten to na svém twitterovém účtu glosoval slovy: „Když už to stálo 10 miliard, tak si té cesty musíme užít déle, to dá rozum…“