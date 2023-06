Správa železnic nedostane zpět půl miliardy od Grandi Stazioni

Spor souvisí s rekonstrukcí budovy pražského hlavního nádraží. Grandi Stazioni žádala po SŽ náhradu investic vložených do rekonstrukce. Podle Hospodářských novin (HN), které na soudní spor upozornily, vyplatila správa firmě téměř půl miliardy korun, později ale došla k tomu, že společnost na peníze nárok nemá.

Grandi Stazioni měla mít na základě smlouvy z roku 2003 hlavní nádraží pronajaté na 30 let. Součástí smlouvy byla podmínka na zrekonstruování objektu do 16. října 2016. To ale italská firma nesplnila a Správa železniční dopravní cesty, nyní Správa železnic, následně odmítla pronájem prodloužit.