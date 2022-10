Míra inflace v USA v září mírně klesla na 8,2 procenta, meziměsíčně ceny vzrostly

Nárůst v porovnání s minulým rokem je nejvyšší za 40 let. Náklady na bydlení a další nezbytné potřeby zesílily tlak na domácnosti a vymazaly reálný růst mezd.

Očekávají, že centrální banka nakonec do března příštího roku zvedne základní úrokovou sazbu do pásma 4,75 až pět procent. To je vyšší úroveň, než centrální bankéři naznačovali ještě před třemi týdny.