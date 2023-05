Lidl v Dánsku přestane prodávat tabákové výrobky

Vedení dánské odnože společnosti Lidl to oznámilo v úterý s tím, že jako první začne supermarket ve městě Hjørring na severu země, který se otevře v nejbližších dnech. Další z dosavadních 139 prodejen zatím jen omezí nabídku kuřiva o 20 procent.

Postup společnosti Lidl ocenila Dánská společnost pro boj proti rakovině. „Je to velký krok, který by jednoho dne mohl vést k úplnému zastavení prodeje tabáku,“ řekl její zástupce Niels Them Kjær. Upozornil však, že opatření nebude mít větší účinek, jestliže se nerozšíří i na další řetězce.