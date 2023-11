Liberty s odstavenou vysokou pecí mlčí, co plánuje dál. Kraj chce odpověď do týdne

„Probíhá to v Galati v Rumunsku a v maďarském Dunaferru to bylo minulý rok na několik týdnů a až měsíců,“ poukázala.

Předseda OS KOVO v Liberty Ostrava Petr Slanina potvrdil, že na informace ohledně strategie od majitelů čekají i odboráři. „Je pro nás ale důležité, že se ctí celá kolektivní smlouva. To znamená, že zaměstnanci teď přímo tím nejsou nějak dotčeni, dostávají výplaty v pravidelném termínu a nechystá se žádné propouštění,“ řekl s tím, že nejistota pro zaměstnance je však hrozná. „Nálada je těžká, zaměstnanci kvitují to, že začalo kolektivní vyjednávání o nové kolektivní smlouvě a věří, že udržíme benefity, které máme,“ připojil Slanina.

Situace v huti Liberty Ostrava byla jedním z bodů mimořádného jednání krajské tripartity. „Není to nic veselého, ale snaží se. Nabídli jsme jim pomoc i zkušenosti,“ připojil předseda krajské tripartity Jiří Cienciala, který dodal, že věří, že huť má odstávku vysoké pece dobře promyšlenou. Sám totiž prý nezažil, aby byla vysoká pec odstavena tak dlouho. „Kdyby se to nepodařilo, tak je to na generálku. To by se musela rozebrat celá keramika a postavit to znovu,“ nastínil.