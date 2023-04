Kvůli vadnému betonu bourají stavbaři část budované dálnice D48. Pak ji postaví znovu

Vysvětlil, že vada by se projevila až později. „Pokud bychom na tento úsek pustili provoz, řidiči by nic nepoznali. Ten beton vypadá velmi dobře, nicméně jeho složení neodpovídá normám, které jsme předepsali zhotoviteli. Projevilo by se to až v průběhu zimního období, kdy bychom tady jezdili se zimní údržbou a používali bychom sůl, solanku a v případě velkých mrazů agresivnější chemii. To by velmi rychle ten nově položený beton degradoval a během tří, čtyř let už by byl natolik degradovaný, že by naprosto nesplňoval požadavky na novou dálnici,“ popsal Rýdl.