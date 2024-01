Inflace v eurozóně v prosinci zrychlila na 2,9 procenta

Podle analytiků by inflace mohla začátkem roku ještě zesílit. To by zároveň zmírnilo tlak na Evropskou centrální banku (ECB), aby začala snižovat úrokové sazby, napsala agentura Reuters. Zejména investoři a podnikatelé na ECB tlačí, aby začala sazby urychleně snižovat, protože evropské hospodářství skomírá.