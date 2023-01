Hraboši jsou v Česku znovu přemnožení, Morava se blíží kalamitě

„Nejvyšších čísel dosáhly populace v Jihomoravském a Olomouckém kraji. Zde se průměrné hodnoty vyhouply na 1292 aktivních východů z nor na hektar, což představuje 6,5násobek prahu škodlivosti, a 1252 nor na hektar, tedy 6,2násobek prahu škodlivosti. To jsou čísla odpovídající hodnotám kalamitních let,“ uvedla mluvčí úřadu Ivana Kršková.

Zemědělci by měli kontrolovat stav hrabošů jednou za měsíc a pokud překročí práh škodlivosti, měli by aplikovat jed do jednotlivých nor, jakmile to podmínky dovolí. Rodenticidy, což jsou pesticidy určené k hubení hlodavců, není vhodné aplikovat za vlhka.