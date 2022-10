Gazprom pohrozil zastavením dodávek plynu do Moldavska

Ruská státní plynárenská společnost Gazprom by mohla zcela zastavit dodávky plynu do Moldavska, pokud tato země do 20. října nesplní své platební závazky. Oznámila to firma s tím, že si vyhrazuje právo kdykoliv smlouvu o dodávkách anulovat.

Foto: Maxim Shemetov, Reuters Logo společnosti Gazprom.