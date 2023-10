Francouzská EDF podala finální nabídku na stavbu nového jaderného bloku v Dukovanech

Francouzská společnost EDF v úterý v pražské centrále energetické společnosti ČEZ podala svou finální nabídku na stavbu jaderného bloku v Dukovanech. Zástupci francouzské firmy to v úterý oznámili novinářům. Podání nabídky do posledního dne termínu, tedy do úterý, už dříve slíbili také další dva uchazeči: americký Westinghouse a jihokorejská KHNP. Nový blok by měl být dokončen do roku 2036.

Foto: Hedvika Fialová, Novinky Jaderná elektrárna Dukovany