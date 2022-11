Francie nestíhá odstavené reaktory nahodit včas, hrozí blackouty

Uvádění odstavených jaderných reaktorů ve Francii zpět do provozu nabírá zpoždění, informovala agentura Bloomberg. Pokud se dostatek reaktorů nezprovozní včas, hrozí zemi výpadky elektřiny. Vzhledem k blížícímu se chladnému počasí by to mohlo mít vliv na celou Evropu, která se vyrovnává s výpadkem dodávek ruského plynu.

Foto: Profimedia.cz Chladicí věže jaderné elektrárny ve francouzské obci Dampierre-en-Burly.