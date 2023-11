Firmy zaplatí za energie až stamiliony navíc, doufají ještě v úlevy

Obavy mají zejména energeticky náročně podniky. Vedle ostravské hutě a železáren v Třinci jsou to i Vítkovice Steel. „Dopad nových distribučních poplatků na naši firmu by byl zhruba sedmdesát milionů korun,“ řekl Právu generální ředitel Radek Strouhal.

Dodal, že se firma z rozhodnutí vlády potýká i s dalším navýšení plateb. „Je to zrušení odpuštění daně z minerálních paliv, diskutované zrušení kompenzací nepřímých nákladů elektrické energie a navýšení daně z nemovitostí pro provozy v těžkém průmyslu. Dohromady je to zhruba sto dvacet milionů korun,“ podotkl.

„Stále jednáme se zástupci vlády, jednáme přímo s premiérem, a věříme, že toto téma není uzavřené,“ sdělila viceprezidentka Svazu průmyslu a dopravy ČR Kateřina Kupková s tím, že jasno by mělo být do dvou týdnů.

Česko se po vstupu do EU zavázalo navýšit výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů. Ty by se ale tehdy bez podpory nevyplatilo provozovat, a tak vznikl systém dotací. Platby na podporu obnovitelných zdrojů se začaly do cen elektřiny promítat od roku 2006. Regulátor tehdy nastavil podporu ve výši přes 15 Kč za vyrobenou kWh po dobu dvaceti let s ročním navýšením o dvě procenta. Podle zákona z roku 2005 tuto úroveň navíc nebylo možné z roku na rok snížit o více než pět procent.