Velký německý výrobce vymyslel trik, jak obejít embargo vývozu do Ruska

Aby se dodávky dostaly do Ruska, firma se podle týdeníku uchýlila k triku. Společnost chce vyvážet určité náhradní díly, které by byly ukryty v sestavených strojích. Za tímto účelem by díly, jež se nyní nesmí vyvážet, jako jsou například hydraulické válce a plynové vzpěry, byly vestavěny do nových komponentů. To by znamenalo, že by spadaly pod jiné číslo celního sazebníku. Tyto díly jsou „velmi důležité součástky“, potřebné k výrobě motoru, kabiny kombajnu nebo drtiče slámy v Krasnodaru.