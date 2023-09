Fialova vláda navrhla asociální opatření, říká Schillerová

Koalice v rozpočtovém výboru odmítla prakticky všechny opoziční návrhy na změnu balíčku, dala ale neutrální stanovisko k zařazení balených neochucených vod do nižší sazby DPH. Myslíte, že alespoň tato malá změna může ve Sněmovně projít?

Po pravdě jsem čekala, že většinu návrhů z dílny opozice koalice odmítne. Naše pozměňovací návrhy slouží k tomu, aby poukázaly na ty nespravedlnosti, které chce koalice protlačit. My se vůbec filozoficky neslučujeme s tím balíčkem, máme názor, že daně se mají řádně vybírat a ne zvyšovat.

Co se týče neochucených vod, myslím že to naznačuje nějaký koaliční spor. Pravděpodobně se v tomto nedomluvili a ještě se budou domlouvat. I pan ministr financí Zbyněk Stanjura na rozpočtovém výboru naznačil, že ještě možná u některé věci na plénu změní názor. Takže to ukazuje na další spor v koalici, což není nic překvapivého.

Svazy a odborníci na výživu vyzývají vládu ke změně v sazbě DPH u minerálních vod

Balíček obsahuje přes 60 opatření, kdybyste měla vypíchnout jednu dvě věci, která vám nejvíc vadí, například z pohledu dopadu na výkon ekonomiky?

Balík mění 63 zákonů, některé změny tam nemají co dělat. Ale hlavně i podle renomovaných ekonomických pracovišť bude mít dopad na propad HDP, to znamená dopad na příjmovou stranu. My jsme to počítali, že to může mít dopad výpadku až 50 miliard. Tak jaký to má smysl, pokud balíček má přinést 73 miliard. Podle mě je velmi sporné, zda tolik přinese, protože firmy a lidé se začnou chovat jinak…

Konkrétně co vám vadí?

Jsou tam asociální věci. Proč ruší slevu na studenty? Nechápu. Proč ruší školkovné? Proč zvyšují DPH na kojeneckou vodu nebo na pleny? Proč ODS, která se vždy zaštiťovala ochranou živnostníků, jim zvyšuje pojištění, zaměstnancům nemocenskou?

Jak byste šetřila vy, pokud byste byla ve vládě? A v jaké roční výši?

Určitě bych šetřila. Dokázali jsme konsolidovat veřejné finance před covidem, dokázali bychom to znovu. Plán konsolidace bychom měli zhruba ve výši 0,5 procenta HDP, což je letos 40 miliard, příští rok 50 miliard korun.

Udělali bychom to řádným výběrem daní, vrátili bychom se k nástrojům jako elektronická evidence tržeb a dalším proti šedé ekonomice. Na příjmové straně podporujeme třeba zvyšování daní ze závislostí a hazardu, mohli jsme je tady mít už dávno. Na výdajové straně musíte rozumně, aby se nezaškrtila ekonomika. Například pomocí digitalizace, online daně, online sledování a kontrola hazardních her. To jsou naše projekty, které nyní úplně spí na ministerstvu financí a takhle bych mohla mluvit o dalších rezortech.

Jak dlouho čekáte, že schvalování balíčku bude trvat. Zaslechl jsem, že koalice plánuje pevné hlasování kolem 13. října?

Také jsem to v kuloárech zaslechla. Pokud by to tak bylo, tak by to znamenalo že koalice udělala už z porušování jednacího řádu a práv opozice pravidlo. Potom zvážíme, zda opět neskončíme u Ústavního soudu, ale to je zatím velmi předběžné.

Ministři jeden po druhém odmítají miliardové škrty dotací, které navrhoval ministr financí. Čekáte, že vláda kvůli tomu schválí rozpočet pro příští rok s vyšším schodkem než 252 miliard z pracovní verze?

To nevím, vyrozuměla jsem z úst ministra financí, že maximální schodek může být 270 miliard, protože máme nějaká pravidla rozpočtové odpovědnosti. Jen doufám, že rozpočet nebude jako v roce 2023 plný triků a troufnu si říci i podvodů, že jsem se jako členka rozpočtového výboru obrátila na Nejvyšší kontrolní úřad.

Ministr financí nepochopil svoji roli nebo na ni nemá. On má vyjednávat rozpočet. Přece není možné, aby ministr financí poslal na vládu materiál a až z něj se ministři dozvídali, jaké mají škrty. O rozpočtu má ministr vyjednávat v srpnu, jako jsem se snažila já, aby ty věci byly předjednané, aby rezorty měly připravené investice a peníze se využily efektivně.