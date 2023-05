Evropští vydavatelé žádají Fialu o nižší DPH na noviny

„Jednoznačně to poškodí vydavatele tisku i jeho čtenáře a v dlouhodobém horizontu i celou společnost. Povede to mimo jiné k dalšímu zdražení tisku, poklesu jeho prodeje, a tím i k omezení dostupnosti kvalitních, důvěryhodných a profesionálně zpracovaných informací,“ uvedla výkonná ředitelka rady vydavatelů Angela Mills Wadeová s tím, že by se tak uvolnil prostor pro šíření dezinformací.