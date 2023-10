Dvacet tisíc lidí navrch. Vláda chce přivést na český trh práce více cizinců

„Během léta byl připraven materiál pro jednání vlády, ve kterém se navrhuje zvýšení kvót pro přísun cizinců ze třetích zemí o 20 tisíc osob. Měl by být teoreticky účinný od 1. ledna 2024,“ řekl Právu mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Jakub Augusta.

Důvodem pro změnu je podle něj především to, aby do Česka přicházeli kvalifikovaní zaměstnanci, kteří budou zabezpečovat ekonomiku s vyšší přidanou hodnotou. Přínos pro státní pokladnu na odvodech se prý dá nyní jen obtížně odhadnout.

„Brzy by mělo dojít k dílčím právním úpravám. Například ke zrušení testu trhu práce (lhůta, v níž úřad práce posoudí, zda je o požadovanou pozici zájem mezi českými občany v evidenci nezaměstnaných - pozn. red.) u zaměstnaneckých karet a rozšíření okruhu zahraničních zaměstnanců, u nichž nebude zapotřebí povolení k zaměstnání. Opatření nebude plošné a bude vázáno na určité země,“ doplnila k tomu Dagmar Kužvartová ze Svazu průmyslu a dopravy.

Zmíněné vládní nařízení není jedinou změnou podmínek pro zahraniční zaměstnance. Ministerstvo vnitra chystá nový zákon o pobytu cizinců, který by měl platit od roku 2026. Mimo jiné má zrychlit a zjednodušit pobytové řízení prostřednictvím digitalizace či zajistit evidenci všech cizinců.

„Podniky budou v případě přijetí návrhu doufat hlavně ve zrychlení a zjednodušení žádosti o pobytová víza, což by mělo řešit jejich častý problém nedostatku zaměstnanců,“ vítá chystanou změnu Miroslav Diro z Hospodářské komory.

Odborům se pak u role garantů nelíbí to, že by se jimi mohly stát agentury práce. „Zásadním způsobem s tím nesouhlasíme. Myslíme si, že to není dobré,“ řekl šéf Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula.