Dodávky plynu do Evropy budou i letos napjaté, předvídá Mezinárodní agentura pro energii

Loňský rok přinesl na velkoobchodních trzích s plynem velký šok. V důsledku konfliktu na Ukrajině Rusko postupně snižovalo své dodávky potrubím do Evropy, až nakonec kohouty přes hlavní plynovod Nord Stream zcela zavřelo a vyvolalo světovou energetickou krizi.

LNG nyní představuje dvě třetiny evropského dovozu plynu a pokryje přibližně jednu třetinu poptávky. Dovoz LNG do Evropy vzrostl během topné sezony o čtvrtinu neboli o 20 miliard metrů krychlových. Letos by se ale dodávky LNG měly zvýšit jen o čtyři procenta, což by nemuselo stačit k vyrovnání očekávaného snížení dodávek z Ruska.