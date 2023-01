Do Německa připlul třetí terminál na LNG

Speciální loď Hoegh Gannet, která je plovoucím terminálem, v letošním roce podle provozovatelské energetické společnosti RWE dodá do německé soustavy 3,5 miliardy kubických metrů plynu. Po dokončení potřebného 55kilometrového potrubí, se kterým se počítá ke konci letošního roku, kapacita vzroste na 7,5 miliardy kubických metrů plynu.

Terminál nyní čeká schvalovací řízení, první plyn by pak podle RWE mohl přes zařízení proudit od začátku února. Plné uvedení do komerčního provozu se pak očekává v druhé polovině února.

Plavidlo Hoegh Gannet by v Brunsbüttelu mohlo převádět LNG zpět do plynného skupenství do roku 2026, kdy tam bude dokončen pevninský terminál.