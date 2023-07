Distributoři už v pololetí připojili více fotovoltaik než za celý loňský rok

Zájem o solární elektrárny v Česku nepolevuje. Distributoři během prvního pololetí připojili do sítě téměř 46 000 nových fotovoltaických zdrojů, což je v součtu o téměř čtvrtinu více než za celý loňský rok. Distributoři proto dál posilují své instalační kapacity i investice do sítě. Nyní je v ČR připojeno do sítě více než 116 000 fotovoltaik.

Foto: Envato elements Ilustrační foto.