ČSÚ uměle snížil inflaci, vydělá na tom vláda, tvrdí ekonom

Držitelé protiinflačních státních dluhopisů na své investici vydělají méně. Důvodem je to, že inflace v říjnu dosáhla 15,1 procenta, což bylo výrazně níže, než očekával trh. Podle ekonoma Lukáše Kovandy za tím stojí pochybný výpočet Českého statistického úřadu (ČSÚ), který nahrál vládě. Ta podle něj tímto krokem ušetří miliardy korun, které by jinak investorům do dluhopisů musela vyplatit. Statistici i ministerstvo financí nařčení odmítli.