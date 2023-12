Čokoláda zdraží. Ceny kakaa na burze rostou nejvíc za třicet let

Cena nejaktivnějšího termínového kontraktu kakaa od začátku roku stoupla o 72 procent, což je nejvíce od roku 1989. Směřuje k hodnotě více než 3500 liber (99 400 Kč) za tunu, uvedla ve čtvrtek agentura Bloomberg. Zvýšila se i cena kontraktu v New Yorku, a to nejvíce za posledních 20 let.