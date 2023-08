Čistý zisk Lega v pololetí klesl o 17,7 procenta

„S našimi výsledky jsme spokojeni, zejména proto, že pro hračkářský průmysl to bylo náročné pololetí,“ uvedl ředitel firmy Niels B. Christiansen.

Poptávka po výrobcích Lego převýšila poptávku v odvětví a podíl firmy na trhu výrazně vzrostl. Silná finanční pozice umožňuje skupině realizovat dlouhodobé investice, zejména do digitálních technologií, udržitelnosti a výroby.

Celkem plánuje společnost do konce letošního roku zvýšit počet obchodů na přibližně 1050. Více než polovina nově otevřených obchodů bude v Číně, kde by jich do konce letošního roku měla mít firma více než 500, řekl Christiansen agentuře Reuters.