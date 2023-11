Čína by mohla vzít na milost boeingy 737 MAX

Letecký trh Číny se má do dvaceti let stát největším na světě. Předpokládá se, že země více než zdvojnásobní svoji flotilu na téměř 9600 letadel. Lukrativní trh je však už řadu let uzavřen pro americký gigant Boeing a jeho nejprodávanější model 737 MAX. To by se mohlo brzy změnit.

Foto: LM Otero, ČTK/AP Boeing 737 MAX společnosti American Airlines při údržbě v Tulse.