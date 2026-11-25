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Benzín se tak bude moci ve čtvrtek prodávat až o 31 haléřů levněji než ve středu, zatímco u nafty klesne maximální povolená cena o 47 haléřů.
Vláda v pondělí prodloužila opatření proti vysokým cenám pohonných hmot do konce letošního roku. Stát tak bude nadále denně stanovovat cenové stropy na naftu i benzín, v platnosti zůstává také snížená spotřební daň na naftu a zastropování marže obchodníků.
Ministerstvo financí stropy vyhlašuje v cenovém věstníku. Každý pracovní den je zveřejní pro následující den, přičemž v nepracovní dny se uplatní cena naposledy vyhlášená. Stanovené maximální ceny se nevztahují na prémiová paliva.
Zároveň resort vyzývá provozovatele čerpacích stanic, aby k maximálním přípustným cenám přistupovali jen ve výjimečných případech a snažili se udržovat cenovou hladinu pod stanovenou hranicí.
Opětovné zavedení regulace cen benzínu a nafty v Česku bylo reakcí na eskalaci konfliktu na Blízkém východě, vliv mělo také omezení dodávek saúdské ropy evropským rafinériím a rostoucí tlak na velkoobchodní i maloobchodní ceny paliv.
Vývoz ropy z Perského zálivu se zotavil na 74 procent
Cena severomořské ropy Brent ve středu dopoledne dosahovala nejvýše 91 dolarů za barel (2027 korun). Americká ropa WTI se dostala k 81 dolarům (1805 korun). Přestože útoky na plavidla v oblasti Hormuzského průlivu dál zvyšovaly obavy o dodávky ropy, ceny černého zlata později část předchozích zisků odevzdaly, napsal server Trading Economics.
Íránské síly uvedly, že po najetí na námořní miny začaly ve Hormuzském průlivu hořet čtyři ropné tankery. Teherán zároveň pohrozil, že bude nadále zpřísňovat kontrolu nad touto klíčovou námořní trasou, dokud nebudou splněny jeho požadavky.
Spojené státy mezitím rozšířily sankce zaměřené na íránské finanční sítě a označily Teherán za hlavního podezřelého z kybernetických útoků na energetické tankery. Washington navíc minulý týden vyslal do Perského zálivu již třetí letadlovou loď, která se připojila ke dvěma dalším plavidlům podílejícím se na blokádě íránských přístavů.
Navzdory zvýšenému geopolitickému napětí však údaje Mezinárodní energetické agentury ukázaly, že vývoz ropy z Perského zálivu se zotavil na 74 procent předválečné úrovně. Agentura zároveň očekává, že globální ropný trh se ve čtvrtém čtvrtletí překlopí do přebytku nabídky.
K tlaku na pokles cen přispěla také data z USA. Podle odvětvových statistik se zásoby ropy v minulém týdnu zvýšily o 100 tisíc barelů.