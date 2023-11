Cena horkovodu z Temelína se vyšplhá až k 2,5 miliardy

„Cena dostavby byla 1,69 miliardy tak, jak je to uvedeno v obchodním věstníku. Zatím není uzavřeno celkové vyúčtování, do kterého se mohou propsat například jak některé platby, tak také pohledávky za původním zhotovitelem, který se v průběhu stavby ocitl v insolvenci,“ sdělil Novinkám mluvčí Jaderné elektrárny Temelín Marek Sviták.

„Jsme stále na začátku topné sezony. Tomu odpovídá i množství dodávaného tepla. Ve špičce v zimě by do Budějovic měla proudit voda o teplotě sto čtyřicet stupňů, zpět se po ochlazení v síti teplárny bude vracet voda o teplotě kolem sedmdesáti stupňů. V teplejších obdobích roku bude teplota vody devadesát stupňů Celsia,“ uvedl Jan Kruml, ředitel Jaderné elektrárny Temelín.

ČEZ by do Český Budějovic měl ročně dodat 750 terajoulů tepla. Horkovod by měl dodávat teplo nejméně 20 let.