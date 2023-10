Horkovod z Temelína do Českých Budějovic začal dodávat teplo

Teplárna České Budějovice ve středu zahájila zkušební provoz 26 kilometrů dlouhého horkovodu z jaderné elektrárny Temelín do Českých Budějovic. Temelínský přivaděč pokryje 30 procent potřeby tepla v Budějovicích. Půjde o 750 terajoulů ročně, horkovod by měl dodávat teplo nejméně 20 let. Město má tak 30 procent tepla za stabilní ceny, které neovlivní vývoj na trhu. Novinářům to ve středu řekli zástupci teplárny, města a firmy ČEZ. Horkovod stavěl ČEZ, investice byla 1,69 miliardy Kč.

Foto: Profimedia.cz Potrubí horkovodu mezi elektrárnou Temelín a Českými Budějovicemi.