Bulharsko podepsalo s Tureckem dlouhodobou smlouvu o dodávkách plynu

Podle nové dohody uzavřené na 13 let bude moct Bulgargaz využívat turecké terminály na LNG pro dodávky plynu, který se bude přepravovat prostřednictvím sítě firmy Botas do Bulharska.

Odborník na energetiku a bývalý bulharský velvyslanec v Moskvě Ilian Vasilev varoval, že Bulharsko by nakonec mohlo dovážet ruský plyn, pokud by se rozhodlo nakupovat plyn také od firmy Botas. Turecko totiž dováží ruský plyn a Moskva navrhla, aby se z Turecka stal hlavní uzel pro obchodování s ruským plynem. To by mohlo Moskvě umožnit maskovat jeho vývoz prostřednictvím paliva z jiných zdrojů.