Bolestné policistům a hasičům se zvýší

Policejní odboráři to kritizují. „Resort vnitra reaguje až nyní na vyhlášku vlády, která už platí pro zaměstnance. My jako příslušníci bezpečnostních sborů dosud vycházíme ze zastaralé vyhlášky ministerstva vnitra, která nekoresponduje s vládním nařízením,“ poznamenal předseda nezávislých policejních odborů Tomáš Machovič.

Náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění se i u příslušníků bezpečnostních sborů bude valorizovat. Určuje se podle bodového ohodnocení, které je součástí vyhlášky, a to za bolest, její léčení nebo při odstraňování jejích následků. Za bolest se považuje každé tělesné a duševní strádání. Při výměře se vychází z lékařského posudku.

Tabulka, která boduje úrazy ve službě, nově stanoví 140 tisíc až 240 tisíc Kč za „drtivé poranění obličeje“. Za ztrátu celého nosu to bude 48 tisíc Kč, za ztrátu jazyka 60 tisíc, za prasknutí dělohy nebo její ztrátu bude na základě bodování nově 40 až 60 tisíc Kč, za ztrátu končetiny v úrovni lokte a předloktí 100 tisíc Kč.

Podle policejního odboráře Machoviče je však sazebník poměrně příkrý. „Mělo by se to změnit u všech zaměstnavatelů. Je to spíš téma pro pana předsedu ČMKOS Středulu a na jednání tripartity,“ dodal.